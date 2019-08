FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

European Work In Progress Cologne geht in die zweite Runde

Auch in diesem Jahr wird während des Film Festivals Cologne, welches vom 10. bis 17. Oktober stattfindet, der European Work In Progress Cologne abgehalten. Die Veranstalter werden vom 14. bis 16. Oktober 2019 die Produktion von europäischen Filmen unterstützen und die Filmemacher mit der Branche zusammenbringen. In diesem Jahr gibt es mit ARRI Media, Lavalabs und der Zoom Medienfabrik drei neue Preisstifter.

Auf dem Film Festivals Cologne wird es in diesem Jahr zum zweiten Mal den European Work In Progress Cologne geben. Die Branchenveranstaltung wird vom 14. bis 16. Oktober 2019 von der AG Verleih abgehalten. Der Verband der deutschen unabhängigen Filmverleiher möchte damit europäische Filmemacher mit mit internationalen Vertriebs-, Finanzierungs- oder Verleihpartnern sowie Festivals vernetzten. Neue Preisstifter in diesem Jahr sind ARRI Media, das Studio Lavalabs und der Zoom Medienfabrik. Neben den neuen Partner werden auch wieder die K13 Studios und Eclair mit Preisen unterstützen. Wie im letzten Jahr auch als Partner beteiligt, sind der Film- und Medienstiftung NRW, das Film Festival Cologne sowie der Creative Europe Desks Germany und EAVE. Am Eröffnungstag findet außerdem ein Empfang durch die Stadt Köln statt. Abgerundet wird der European Work In Progress Cologne mit einem Get-Together des EWIP-Partners Eitelsonnensystem.

Folgende Preise werden durch die internationale Jury vergeben:

European Work in Progress ARRI Media Award

Gutschein im Wert von 10.000 € für Dienstleistungen im Bereich der Farbkorrekturen

European Work in Progress K13-Studios Award

Gutschein im Wert von10.000 € für 10 Tage Soundmixing

European Work in Progress Eclair Award

Gutschein im Wert von 2 x 2.000 € für die Untertitelung eines Films in zwei Sprachen

European Work in Progress LAVAlabs Moving Images Award

Gutschein im Wert von 10.000 € für visuelle Effekte

European Work in Progress ZOOM Medienfabrik Award

Gutschein im Wert von 7.500 € für die Öffentlichkeitsarbeit bei einem internationalen Festival

Das komplette Programm wird im September auf der Seite des European Work In Progress Cologne veröffentlicht, dort finden Sie auch weitere Informationen und das Anmeldeformular.

FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen