Erfolgreich in der Bandbreite

RED-MODULARITÄT

Zudem hatte er sein Hauptprodukt weitgehend exklusiv, denn aktuell gibt es mit Teltec und eben Xinegear in Berlin nur zwei Händler für RED-Kameras. Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer konnte Jaax auf seine guten Kontakte zu den Verantwortlichen in den USA bauen. Aber auch RED-Kameras verkaufen sich nicht von allein. Xinegear hat immer ein Ohr für potenzielle Kunden und deren Bedürfnisse. Als Anfang 2018 die Produktpalette von RED vereinfacht wurde, kam es mit der Standardisierung des DSMC2-Bodys auch zu einem Preisnachlass für alle Kameras aus der RED-Familie. Das führte bei den Nutzern zu Bedenken, dass hier bei Zulieferern an der Qualität und in der Folge Verlässlichkeit der Systeme gespart wurde. Diese Sorgen kann Alfred Jaax aber zerstreuen. Es hat seitdem keine Häufung an Servicefällen gegeben, die diesen Schluss zulassen. Dass aber die RED-Kameras alleine den Erhalt des Unternehmens nicht sichern könnten, war Firmengründer Jaax von Beginn an klar. Ähnlich wie bei den Kameras baute Jaax auch in der Erweiterung seiner Angebotspalette auf möglichst exklusive Produkte.