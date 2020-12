„Ein Geschenk des Berufs“

Wie viel Vorbereitung- und Drehzeit hattet ihr?

Für alle drei Folgen hatten wir 18 Drehtage, also für dreimal 30 Minuten. Für diese Folge hatten wir drei Drehtage mit Hendrik – eine längere Szene an der Uni ist mit ihm gar nicht drin – und zwei Tage bei Alveda. Und dann noch mal einen Tag in der weißen Hohlkehle für alle drei Folgen. Ich wusste zwar, wo die Motive sein würden, aber konnte die nicht vorher besichtigen. Wir hatten mit Produktion und Regie ein Meeting, in dem wir die Bildsprache diskutiert haben. Ich habe mit dem Produzenten Lübbers einiges in den Vorjahren gemacht und wie gesagt auch schon mit Anni für den RBB gedreht. Wir kannten uns und wussten, was dabei rauskommen soll. Aber es war noch mal was Besonderes, weil es diesmal sehr viel persönlicher sein sollte.

Welche Technik hast du genutzt?

Ich habe den Film nur mit Zoom-Objektiven gedreht, um in den Situationen nicht die Objektive wechseln zu müssen. Ich wollte aber dennoch oft etwas ändern, gerade in engen Räumen bei vielen Positionswechseln. Ich habe hauptsächlich mit einer Sony FS7 gedreht, S-log3, Cine Modus, 25p in HD. Ich habe ein Canon 24-105 mm Objektiv mit einem Speedbooster genutzt, damit kam ich auf 2.8, brachte mir den Gewinn einer Blende. Das Setup nutze ich für Reportagedrehs sehr viel, weil es mir eine Möglichkeit gibt, da ziemlich viel an Brennweite abzudecken, ohne wechseln zu müssen. Ich hatte noch ein 70-200er L-Serie von Canon, ein Canon L-Serie 24-70 mm und auch ein Weitwinkel 16-35 mm dabei. Ich schätze, dass 90 Prozent auf dem 24-105 mm entstanden sind.

Hattest du mit dem Team zuvor schon gearbeitet?

Mit Regisseurin Stefanie Stoye hatte ich noch nicht gearbeitet, das war aber eine sehr gute Erfahrung. Sie ist auch selbst VJ und dreht eigene Dokumentarfilme, die sehr gut gedreht sind! Umso mehr hat mich erstaunt, dass sie sich sehr zurückgehalten hat, was meine Arbeit anging. Sie hat mir vertraut und ab und zu mal etwas zum Bild gesagt. Das hat sehr viel Spaß gemacht! Mit Tonmann Enno Grabenhorst arbeite ich schon seit sechs oder sieben Jahren zusammen. Wir haben viele Auslandssachen zusammen gemacht und sind auch privat gut befreundet. Man ist teilweise so eng zusammen und in so sensiblen Situationen. Wenn das dann nicht passt, ist das auch für den Film nicht gut. Ich lege Wert darauf, mit Leuten zu arbeiten, mit denen die Chemie stimmt. Das kann auch mit Leuten funktionieren, die man neu kennenlernt.