Ehrenpreis für Benedict Neuenfels beim 29. Deutschen Kamerapreis

Der erste Preisträger des Deutschen Kamerapreises 2019 steht bereits fest: der diesjährige Ehrenpreis wird an Benedict Neuenfels gehen. 1966 in Bern geboren, sammelte er als Sohn des Regisseurs Hans Neuenfels und der Schauspielerin Elisabeth Trissenaar bereits an elterlichen Filmsets erste Berufserfahrung. Seine Lehrjahre absolvierte er bei Xaver Schwarzenberger und Robby Müller. Später hat er mit vielen großen Namen zusammengearbeitet, wie etwa mit Wim Wenders, Stefan Ruzowitzky, Maria Schrader, seinem Vater Hans Neuenfels, Dominik Graf und Wolfgang Fischer. Gleichzeitig arbeitet er als Dozent an verschiedenen Filmhochschulen. Neuenfels wird beim Deutschen Kamerapreis in diesem Jahr schon zum siebten Mal geehrt.

Die übrigen Nominierten müssen sich noch bis um 19.00 Uhr am 10. Mai gedulden. Dann beginnt im Tanzbrunnen in Köln die Gala zum 29. Deutschen Kamerapreis, bei der die Preisträger bekanntgegeben werden. Nominiert sind: