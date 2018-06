Sounddesignerin aus Berlin

Drei Fragen an Noemi Hampel

Das Sounddesign ist in jedem Film ein wichtiges Element um die Stimmung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Für unsere Drei Fragen sprachen wir mit einer Frau, die ihr Handwerk versteht. Noemi Hampel ist Sounddesignerin aus Berlin und beantwortete für unsere Ausgabe 4/2018 die Fragen.

(Bild: Hannah Baumgartner)

Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Ich bin Sounddesignerin und für die Tongestaltung im Film zuständig. Einen Schwerpunkt habe ich eigentlich nicht. Jeder Film ist anders, und das ist auch das, was ich an meiner Arbeit so liebe. Bei jedem neuen Film musst Du dich in eine neue Klangwelt hineinhören. Wie klingt ein kleines Dorf in Afghanistan, wie das New York der 1950er Jahren? Wie klingt das Berlin der 1920er Jahre? Wie gestalte ich eine düstere Atmosphäre in einem Thriller? Wie lasse ich eine Plattenbausiedlung deprimierend erscheinen? Wie hört sich ein kalter Wintertag an?

Ich finde es spannend, wie Geräusche und Atmosphären die Stimmung des Films und so auch den Zuschauer beeinflussen können. Zum Beispiel kann eine Szene nur alleine durch die Wahl der Vögel völlig anders wirken. Wenn ich Krähen oder eine einsame Elster wähle, bekommt die Szene etwas Düsteres, wenn ich Schwalben wähle bekommt sie etwas Leichtes, Helles.

Faszinierend ist auch die Wirkung von Stille im Film. Wenn ich während eines Dialogs an einer Stelle die Hintergrundgeräusche wegnehme und plötzlich nur Stille ist, kann dieser Moment eine unglaubliche Aussagekraft bekommen. Das Gespräch kann dadurch plötzlich peinlich oder unangenehm wirken. Und wenn ich dann in diese Stille ein kleines Geräusch lege, wie das Miauen einer Katze oder das Quietschen eines Fensterladens, so kann der gleiche Dialog auf einmal eine komische, groteske Drehung bekommen.

Am liebsten arbeite ich an Filmen, in denen ich mir Geräusche für Dinge ausdenken muss, die es eigentlich gar nicht gibt. Da kann ich kreativ sein, mich austoben und der Film bekommt eine ganz persönliche Note.

Bist du in einem Verband aktiv?

Ich bin Mitglied im BVFT, für mehr reicht es nicht. Der Verband Familie nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch!

Wofür schlägt dein Herz außerhalb der Arbeit?

Mein Herz schlägt für Musik! Seit ich klein bin beschäftige ich mich mit Musik, spiele Bratsche, Klavier und singe. Das versuche ich so viel wie möglich unterzubekommen. Ich singe im Bach-Chor an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-kirche alle zwei Wochen eine Bach-Kantate und bin gerade dabei, für ein Streichquartett zu üben. Als Kontrastprogramm zur Arbeit am Computer gehe ich Bergsteigen, je höher, desto besser! Dort oben in den Bergen liebe ich die Stille, die ich sonst nur selten um mich habe!

