Drei Fragen an Marvin Baumgartner

Ich bin Mediengestalter Bild und Ton und bin letztes Jahr mit meiner Ausbildung fertig geworden. Das Berufsbild des Mediengestalters ist ein bisschen die „eierlegende Wollmilchsau“, man muss eigentlich alles können: Schnitt, Tontechnik, zweite Kamera, Drohnentechnik, manchmal arbeite ich auch redaktionell mit. Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ob man sich beim Fußball als Tontechniker um Veranstaltungstechnik kümmert, sich mit einem Gimbal möglichst nah an fremde Huskys traut oder mit einem Kaffee in der Postproduktion sitzt, das ist irgendwie alles drin. Meine Ausbildung habe ich hier in Oldenburg bei Leonardo Film gemacht und wurde anschließend direkt übernommen. Wir sind ein überschaubarer Betrieb und die Arbeitsaufteilung in der Firma ist je nach Projekt ganz unterschiedlich. An meinen Job liebe ich diese Abwechslung. Ich bin viel unterwegs, habe aber auch wieder Zeiten, an denen ich für Postproduktion und Schnitt zuständig bin, also auch wieder „sesshaft“ werde. Diese Mischung gefällt mir ganz gut. Natürlich möchte ich mich später mal mehr spezialisieren, aber im Moment genieße ich die Vielseitigkeit. Aktuell bin ich als Editor für eine TV-Dokumentation zuständig. Unser Arbeitsschwerpunkt liegt auch noch im Bereich Dokumentationen und Wissenschaft.