Drei Fragen an … Lisa Bodenseh

Die Toningenieurin Lisa Bodenseh hat für die Ausgabe 1-2/2019 von Film & TV Kamera unsere Drei Fragen beantwortet und erzählt, wieso sie keinen Arbeitsalltag hat und warum sie Stuttgart liebt.

Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Einen richtigen Schwerpunkt habe ich in meinem Job nicht. Im Prinzip dreht sich alles um das Thema „Außenübertragung Hörfunk und Fernsehen“ beim SWR. Dies beinhaltet unterschiedliche Arbeitsfelder wie Konzertmitschnitte (E- und U-Musik), live Übertragungen, Beschallung (Wort und Musik), Berichterstattung und Sport. Ich sitze viel am Mischpult im Ü-Wagen, es gibt aber auch Tage, die ich im Büro verbringe, um die jeweiligen Außeneinsätze vorzubereiten. Dabei wird viel telefoniert, wie zum Beispiel mit dem Tonmeister, um die Mikrofonierung zu besprechen, woher bekomme ich Strom für den Ü-Wagen, wie sieht der Kabelweg in den Saal aus, welche Größe an PA muss ich vorsehen. Oder ich bin für die Bühne zuständig … Diese Kombination aus Organisieren und „Rausfahren“ macht das Ganze für mich total spannend. Man muss sehr flexibel sein! Ein Gefühl von Arbeitsalltag stellt sich dabei eher nicht ein, was ich an meiner Arbeit sehr positiv finde.