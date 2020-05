Drei Fragen an … Katja Rivas Pinzon

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Mein Arbeitsfeld umfasst zwei Bereiche. Hauptsächlich arbeite ich als Kamerafrau im Spielfilm, sowohl für Kino- und Fernsehfilme als auch für Serien an der ersten oder gerne auch an der zweiten Kamera. Je nach Projekt ar- beite ich vorrangig in Köln und Berlin. Mein besonderes Interesse gilt vielschichtigen Geschichten mit weiblichen Charakteren im Zentrum. Es braucht viel mehr davon und die Zeit dafür ist längst reif. Ich sehe es als eine Chance, durch die Kamera differenzierte Bilder zu erschaffen, das Abgebildete in größtmöglichen Zwischentönen zu zeigen, ohne an visuellem Reiz einzubüßen. Im kulturellen Gedächtnis spielen Bilder eine zentrale Rolle, gerade in Bezug auf Verbreitung und Festsetzung von allgemeinen und geschlechtsspezifischen Stereotypen. Daher sehe ich mich sowie die gesamte Branche in der Verantwortung, mit technischer Raffinesse und Spaß neue Perspektiven zu zeigen. Neben der Spielfilmarbeit habe ich mit zwei Kolleginnen die Firma Leuchtfeuer Film gegründet, wir sitzen in Köln- Mülheim und realisieren Videocontent für Firmen und Institutionen, die im sozialen und kulturellen Kontext stehen. Ob Social Spot, Webserie oder dokumentarische Reihe: Wir produzieren Inhalte, die sich mit Themen wie Inklusion, Integration und Gleichberechtigung beschäftigen. Zu unseren Auftraggebern gehören zum Beispiel der WDR, das Goethe-Institut und die Landesanstalt für Medien NRW. Diese zwei Arbeitsbereiche ergänzen sich hervorragend und erlauben es mir, die Erfahrungen von großen, team- starken Projekten mit kleinen, flexibleren Drehs zu kombinieren und neue Erkenntnisse direkt auszuprobieren. Der Wunsch, relevante Geschichten zu erzählen, ist ein Antrieb für meine Arbeit.