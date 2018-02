Drei Fragen an Johannes Pfau

Neue Woche, neue drei Fragen. In unserer Ausgabe 9/2016 stellten wir sie dem Auszubildenden Mediengestalter Bild und Ton, Johannes Pfau. Er absolvierte seine Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk in München.

Foto: Julian Reischl

1. Was ist Dein Arbeitsschwerpunkt? Welche Projekte hast Du zuletzt gedreht?

Meine große Leidenschaft und Euphorie liegt auf jeden Fall in der Bild- und Lichtgestaltung mit der Kamera, auch wenn ich in meiner Ausbildung zum Mediengestalter in alle möglichen Richtungen ausgebildet werde. Meine Freunde sagen, ich bin der arbeitsliebendste Mensch, den sie kennen. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich stehe morgens gern auf und gehe gern in die Arbeit.

Meine letzten Projekte waren das 13-minütige Psycho-Drama „Die Irritation“ diverse andere szenische, dokumentarische oder künstlerische Kurzfilme und ein großes Dokumentarfilmprojekt über ein Pfadfinderlager in Süddeutschland, dessen Premiere im April in einem Kino bei Stuttgart stattfand. Ein ähnliches, noch größeres Projekt nimmt gerade in der Vorproduktionsphase jeden meiner freien Abende ein. Vielleicht stimmt das mit dem arbeitsliebenden Menschen.

2. Bist Du in einem Verband aktiv?

Ich bin noch in keinem Verband. Noch. Denn ich denke, das wird auf jeden Fall bald passieren. Ich bin Verfechter der verhandelten Tarifgagen und verlange diese auch bei diversen Auftragsproduktionen. Ich will nicht zu denen gehören, die die Gagen der Zukunft kaputt machen und erfahrenen Kameraleuten die Lebensgrundlage stehlen. Und das versuche ich auch in Gesprächen mit Kollegen, Freunden und Bekannten zu vermitteln, um ein Gefühl nach außen zu tragen, was Film kostet und weshalb. Nur so können Kunden sich darauf einstellen, welche Kosten auf sie zukommen, und sind hoffentlich dementsprechend eher bereit, angemessen zu bezahlen. Ich denke, eine Mitgliedschaft in einem Verband trägt dazu bei, dass in diese Richtung was geschieht.

3. Wofür schlägt Dein Herz außerhalb der Arbeit?

Ich bin Abenteurer. Bin viel auf Reisen in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Ich bin Pfadfinder, Wanderer, Musiker. Hauptsache, neue Dinge sehen und erleben. Manchmal, wenn ich neben der Arbeit Zeit habe, bin ich auch sehr gern Freund. Und gern unter Menschen. Ich bin jung und genieße das in vollen Zügen.

Sie arbeiten an der Kamera, am Tonmischpult, im Szenenbild oder einem anderen technischen Gewerk? Und Sie möchten auch unsere drei Fragen beantworten und sich der Branche vorstellen? Dann kontaktieren Sie uns!

