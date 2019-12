Drei Fragen an … Claudia Linzer

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Ich arbeite seit elf Jahren freiberuflich als Editorin und mag an dieser Arbeit besonders, dass man die Freiheit hat, sich mit ganz unterschiedlichen Themen, Genres und Filmrichtungen zu beschäftigen. So habe ich im Laufe der Jahre viele Reportagen und Dokumentarfilme für das Fernsehen montiert, einige Kurz- und mittellange Spielfilme, vor allem während meines Studiums an der Filmakademie Wien, aber auch danach immer mal wieder, ebenso wie Dokumentarfilme und Spielfilme fürs Kino. Einige der Filme, an denen ich gearbeitet habe, waren sehr erfolgreich auf Festivals und haben zum Teil auch Preise gewonnen. Nominierungen für den besten Schnitt erhielt ich beim österreichischen Filmpreis 2012 für die Spielfilme „Inside America“ (Regie: Barbara Eder) und „Risse im Beton“ (Regie: Umut Dag). Preise, die ich gewonnen habe, waren der Schnitt Preis Spielfilm 2016 des Filmplus Festivals für Schnitt und Montagekunst in Köln und der österreichische Filmpreis 2017 für den besten Schnitt für „Thank You For Bombing“ (Regie: Barbara Eder).

Zurzeit habe ich gerade die Montage des Spielfilms „Mehrunisa“ (Regie: Sandeep Kumar) fertiggestellt, dessen Postproduktion nun in vollem Gange ist. Eine beson- dere Herausforderung, die mir viel Spaß macht, ist die Arbeit an fremdsprachigen Filmen, wie eben „Mehrunisa“, der auf Hindi gedreht wurde, und vor einigen Jahren „Kuma“ (Regie: Umut Dag), der auf Türkisch und Deutsch gedreht worden war. Außerdem finde ich den dramaturgischen Aspekt der Montage besonders spannend, ebenso wie das Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Menschen. In letzter Zeit habe ich zusätzlich meine Fühler ausgestreckt und an der 23. Staffel der erfolgreichen österreichischen Fernsehsendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ neben der Arbeit an der Montage auch als Gestalterin mitgearbeitet und bei einem eigenen Dokumentarfilm namens „Fieber“ Regie geführt.