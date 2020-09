Drei Fragen an … Carina Neubohn

2. Bist du in einem Verband aktiv?

Ich bin Mitglied des Netzwerks der Cinematographinnen. Das ist eine 2017 gegründete Zusammenkunft von Bildgestalterinnen im deutschsprachigen Raum mit dem Ziel, für mehr Sichtbarkeit der Kamerafrauen in der Branche zu sorgen. Nach wie vor gibt es im Markt ein Ungleichgewicht bei der Besetzung wichtiger Schlüsselpositionen im Team, so auch hinter der Kamera. Regelmäßige Veranstaltungen und Workshops sorgen für einen intensiven Austausch und etablieren ein starkes Netzwerk. Mein Anliegen ist es, diese Bewegung auch auf die Lehre zu übertragen. An der KHM sind wir drei Kamerafrauen und ein Kameramann, die für die Lehre der Bildgestaltung verantwortlich sind. Der Frauenanteil der Studierenden, die mit dem Gedanken spielen, sich mehr auf die Bildgestaltung zu konzentrieren, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Es ist wichtig, mit den gängigen Klischees der Kamerafrau aufzuräumen, die angeblich mangels technischen Verständnisses oder Durchsetzungsvermögens nicht für den Beruf geeignet ist – um nur zwei Beispiele zu nennen.

3. Wofür schlägt dein Herz außerhalb der Arbeit?

Über die Jahre hat Sport einen immer wichtigeren Stellenwert in meinem Leben eingenommen, daran ist meine Arbeit als Kamerafrau nicht ganz unschuldig. Als junger Mensch hält man sich für unbesiegbar, doch die körperliche Überlastung lässt nicht lange auf sich warten. Somit begann ich, regelmäßig Sport zu treiben. Und wer hätte es gedacht: Mittlerweile liebe ich es. Es hilft mir nicht nur körperlich, sondern spendet mir auch wertvolle Zeit für mich selbst. Dabei ziehe ich die Natur ganz klar dem Fitnessstudio vor, egal zu welcher Jahreszeit und bei welchem Wetter. Ich jogge, mache Freeletics und Yoga und nutze meine Reisen zum Wellenreiten. Surfen ist ein sehr meditativer Sport und hat mich von meiner Angst vor tiefen Gewässern geheilt. Ich hoffe sehr, das ich auch dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit habe, mich aufs Brett zu stellen. Grundsätzlich bin ich sofort glücklich, wenn ich meiner Neugier nachgeben, in Bewegung bleiben und in der Natur sein kann. [13256]