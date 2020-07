Drei Fragen an Anne Misselwitz

In der Rubrik “Drei Fragen an” stellen wir in jedem Heft eine Filmschaffende oder einen Filmschaffenden mit drei kurzen Fragen zu Arbeitsschwerpunkt, beruflichem Engagement und Freizeit vor! In der Ausgabe 7-8.2020 nutzte Anne Misselwitz die Chance, sich der Branche vorzustellen.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Bisher ist es mir gelungen, dass sich meine Arbeit im szenischen und im dokumentarischen Bereich die Waage hält. Ich habe viele Kino-Dokumentarfilme gedreht und einige abendfüllende Spielfilme. Seit einigen Jahren drehe ich auch TV-Serien für die öffentlich-rechtlichen Sender, was wiederum eine ganz eigene Sportart ist durch den Zeitdruck und das enorme Drehpensum. Ich bin sehr froh über diese Vielseitigkeit, denn die Anforderungen an mich als Kamerafrau und die Arbeitsweisen sind jeweils sehr verschieden und profitieren doch sehr von einander. Auch wenn die Anforderungen an das Bild in seiner Gestaltung und Wirkung ähnlich sind – Bilder sprechen ja immer die gleiche Sprache. Beim dokumentarischen Beobachten laufen meine Entscheidungsprozesse über Bildgestaltung und Bildinhalt überwiegend intuitiv und unabgesprochen ab. Durch meine unmittelbare Entscheidung darüber, was zu sehen ist und was nicht, in dem Wechsel zwischen Nähe und Distanz, ist auch immer meine Haltung in dem Bild sichtbar. Das gelingt mir besonders gut, wenn ich mich mit der Kamera auf der Schulter wie ein Fisch im Wasser, mitten im Geschehen fühle. Dann bin ich weniger mit dem Kopf, sondern mehr mit meiner Erfahrung, dem Herz und meiner Neugier verbunden. Auch im szenischen Arbeiten, wo ich erst einmal viel mehr Vorab-Kontrolle über das Bild habe, ist Intuition der Kern meiner kreativen Arbeit. Hier liegt die Kreativität oft in