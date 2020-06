Drei Fragen an … Anna Schenk

Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Arbeit als 1. Kameraassistentin. Ich bin hierbei nicht auf einen oder mehrere Bereiche festgelegt, dennoch hat sich im Laufe der Jahre natürlich ein Schwerpunkt herauskristallisiert. Ich mache auch mal einen kleinen Imagefilm oder eine Werbung, habe auch viele Studenten- und Kurzfilme geschärft, arbeite aber jetzt vor allem im Spielfilmbereich, der TV- und Kinoproduktionen sowie mittlerweile auch Serien für Streaming-Plattformen beinhaltet. Zu den jeweiligen Projekten komme ich meist über die Kameraleute.

Am meisten Spaß bringt es mir, am Set zu sein, natürlich wenn die Bedingungen gut sind, das Team Freude an der Umsetzung des Stoffes hat und man zusammen professionell und produktiv ist und dadurch Zeit für Inszenierungen und Kreativität schafft. Meine Tätigkeit hat natürlich in gewisser Weise auch etwas sehr Technisches: ob nun die Funktionen der Kamera, Möglichkeiten, sie zu bewegen, die Parameter der unterschiedlichen Optiken. Mir ist es wichtig und mir macht es Spaß, darüber Bescheid zu wissen und sich auf Neues einzulassen. Man kann dann Basteln, Ausprobieren und manchmal Tolles, Neues, Witziges schaffen.

Dennoch ist die Priorität am Set natürlich, dass alles funktioniert – und wenn möglich schnell und / oder zumindest im richtigen Augenblick. Meiner Meinung nach hat es etwas Magisches, Anziehendes und auch Respektvolles, wenn man eine Einstellung dreht und sich alle genau in diesem Moment aufs Höchste konzentrieren. Wenn ich mich auf das Zusammenspiel der Darsteller mit der Kamera einlassen kann und weiß beziehungsweise eher spüre, was die Kamera macht und ich dann mit einer Mischung aus Intuition, Technik und Konzentration dazu beitragen kann, dass vielleicht genau dieser Take gut und dann auch noch scharf war, dann ist das ein großartiges Gefühl. Manchmal bin ich natürlich auch stolz, wenn ein Film läuft, weil ich die B-Kamera geschwenkt habe und fast alle Einstellungen im Film gelandet sind. Das ermutigt mich, weiter zu machen und wenn möglich noch mehr als Kamera-Operatorin und auch Drohnen-Operatorin zu arbeiten. Beides setze ich bald in meinem ersten 90- Minüter ein, den ich als Kamerafrau drehe. Das ist zwar ein No-Budget-Projekt – aber so ergibt es sich dann vielleicht recht bald, dass sich mein Arbeitsschwerpunkt etwas verschiebt!