Von Berlin nach Laupheim

Dieter Kosslick übernimmt Juryvorsitz von Carl Laemmle Preis

Der langjährige Direktor der Berlinale, Dieter Kosslick, wird 2020 den Juryvorsitz beim Carl Laemmle Produzentenpreis übernehmen. Kosslick hatte in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal das Filmfest in Berlin als Direktor betreut.

Dieter Kosslick hat sich als Direktor der Berlinale einen Namen in Deutschland und der ganzen Welt gemacht. Er führe die Berlinale mit in die Spitze der großen internationalen Filmfestivals und machte es zum Besucherstärksten in ganz Europa. Nach 18 Jahren in Berlin übernimmt er 2020 den Juryvorsitz des Carl Laemmle Produzentenpreises von Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG. Ergänzt wird die Jury um den Geschäftsführer der Produzentenallianz, Dr. Christoph Palmer. Außerdem wird Gerold Rechle, der Oberbürgermeister der Stadt Laupheim, mit in der Jury sitzen.

Laupheim ist die Geburtsstadt Laemmles, dort wird der Preis seit 2017 jährlich vergeben. Carl Laemmle, der Hollywood-Pionier, wäre nächstes Jahr 153 Jahre alt geworden. Der Preis zu seinem Gedenken wird an herausragende Produzentenpersönlichkeiten für ihr Lebenswerk verliehen und ist mit 40000 Euro dotiert.

