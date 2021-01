Die Vermessung der Zeit

All diese Dinge passierten in so unglaublich kurzer Zeit. Und in deinen Filmen ist Zeit und Zeitgeschehen immer wieder ganz zentral. Aber wie war das in deinem Berufsalltag, hattest du immer genug Zeit zum Schneiden?

Wenn uns das Projekt wichtig war, haben wir uns die Zeit genommen, indem wir einfach immer länger gearbeitet haben. Bei meinem ersten Langfilm „Flüstern und SCHREIEN“ mit Regisseur Dieter Schumann haben wir häufig auch an Wochenenden geschnitten. Der Film ist ein „Rockreport“ und gibt Einblicke in die Underground-Musikszene in der DDR. 1988 kam er in die Kinos und so viel alternative Musik hatte man noch nie in den DDR-Kinos sehen können, glaube ich.

Wie bist du damals bei euren Dokumentarfilmen an das Material herangegangen?

In der Regel habe ich das Material zuerst immer in voller Länge als stummes Muster auf der Leinwand gesehen. Dann ein zweites Mal am Schneidetisch mit dem angelegten Ton. Mit meinen Regisseuren habe ich dann alles noch einmal komplett geschaut, das dritte Mal bereits für mich. Erst dann begann der Montageprozess. Ich habe das als großen Vorteil erlebt, weil ich nun vertraut war mit den gefilmten Szenen. Bei der Arbeit mit analogem Material war das sehr wichtig, denn jeder einzelne Schnitt bedeutete ja einen physischen Arbeitsprozess. Man musste sich also sehr genau überlegen, was man tat. Natürlich war das Drehverhältnis damals auch nicht so hoch, 1:8 galt schon als viel. Aber auch beim digitalen Schnitt habe ich dieses ausgiebige Sichten des gesamten Materials beibehalten, ich fand es für meine Arbeit wichtig, mich darin auszukennen.

Interessanterweise beginnt „Flüstern & SCHREIEN” ja mit einem Outtake, Paul Landers kommt zur Tür heraus, will etwas sagen und vergeigt es, kommt wieder … Auch in anderen Filmen setzt du in markanten Momenten Material ein, das eigentlich ein Outtake ist. Das hast du vermutlich nicht in deiner Ausbildung zur Schnittmeisterin gelernt?

Ja, das ist doch ein schöner Anfang, finde ich. Ich hatte zuerst eine Ausbildung als Filmkopier-Facharbeiterin gemacht. Dort haben wir in zwei Jahren alles gelernt: von der Entwicklung über Kopierung, Lichtbestimmung, finale Prüfung und vieles mehr, einmal durch alle Abteilungen. Das war ein Beruf, den es nur in der DDR gab und um den uns viele Westler beneidet haben. Ich hab anschließend beim Fernsehen als Kopiererin gearbeitet und bin nach zwei Jahren zum Filmschnitt gekommen. Seit 1969 war ich bei der DEFA, von 1975 bis 1980 als selbstständig schneidende Assistentin und dann als Schnittmeisterin. Dafür habe ich im Fernstudium Filmschnitt und Dramaturgie neben der Arbeit belegt. In den 1970ern und 1980ern habe ich sehr viele kurze Reportagen und Beiträge montiert und über diese Arbeit einen freieren Zugang zum Material gewonnen.