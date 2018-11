Achtung: Jetzt einreichen!

Deutscher Kamerapreis: Einreichfrist läuft!

Nochmal zur Erinnerung: Der Deutsche Kamerapreis 2019 findet in Rahmen der Photokina statt. Das heißt auch, dass der Einreichzeitraum massiv vorgezogen wird. Deshalb können seit Montag, dem 19. November Beiträge für den Wettbewerb beim Gremium eingereicht werden!

Bitte weitersagen! Ab 2019 wandert der Deutsche Kamerapreis vom Sommer in den Mai. Die kürzlich bekannt gegebene Kooperation mit der Photokina soll einige Synergien möglich machen, so berichtet der Geschäftsführer des Deutschen Kamerapreises Walter Demonte im Interview. Mit der Kooperation geht eine Verschiebung des Termins für die Gala der Preisverleihung einher.

Die Verleihung findet am Freitag, 10. Mai 2019 statt. Das heißt auch, dass sich alle weiteren Fristen deutlich nach vorne verschieben. Daher begann der Einreichzeitraum für die Beiträge bereits am vergangenen Montag, 19. November 2018. Die Frist endet am 11. Januar 2019. Auch die Jurysitzung wird vorgezogen und beginnt gleich im Anschluss am 21. Januar 2019.

ACHTUNG: NEUE TERMINE

Einreichung: 19.11.2018 bis 11.01.2019

Jurysitzung: 21.01.2018 bis 23.01.2018

Gala: 10.05.2019

