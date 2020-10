Wir stellen die Preisträger des 30. Deutschen Kamerapreises vor

Claire Jahn wurde 1986 geboren und wuchs in München und Augsburg auf. 2014 schloss sie das Kamerastudium an der FH Dortmund mit Diplom ab. Jahn drehte seitdem viele Kurzfilme, Werbung sowie Dokumentationen und TV-Reihen. Sie erhielt den 30. Deutschen Kamerapreis in der Kategorie „Beste Kamera / Kurzfilm“ für „Die Schützin“ über eine Scharfschützin, der langsam die Kontrolle über ihre Welt entgleitet.

Was bedeutet es für dich, den Deutschen Kamerapreis für „Die Schützin“ zu bekommen?

Für mich persönlich ist es eine wahnsinnig tolle Auszeichnung! Man arbeitet ja sonst so vor sich hin und weiß nicht so richtig, wie das ankommt. Die Leute rufen immer wieder an und wollen weiter mit mir arbeiten – es scheint also grundsätzlich richtig zu sein, was ich da mache. Aber so ein Preis ist eine Auszeichnung von außen! Es finden die eigenen Konzepte auch andere Leute interessant und preiswürdig. Es ist schön, dass man bestärkt wird in seinem Weg, auch verrücktere Konzepte auszuprobieren. Dass der Film einen Preis gewonnen hat, kann auch anderen Leuten Mut machen. Dieser Film ist mit einem unfassbar kleinen Budget gedreht, viele Sachen waren einfach nicht möglich. Der Film zeigt also auch, Einschränkungen müssen nicht immer negativ sein.