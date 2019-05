Der Weg in die Nachhaltigkeit

Ritter Sport hat es längst kapiert. Seit Jahren setzt der Schokoriese beim Anbau des Kakaos auf nachhaltiges Bewirtschaften der Böden. Hier wurde verstanden, dass es auf lange Sicht günstiger ist, seinen ökologischen Fußabdruck bewusst zu gestalten. Eigenes Engagement in den Communities der kakaoanbauenden Regionen Nicaraguas ist nur ein Teil der Strategie, Energieeffizienz und Umweltschutz an den Standorten in Deutschland gehören genauso dazu. Hier hängt die Filmbranche noch arg hinterher. Sicher, die Wirtschaftssektoren sind sehr unterschiedlich. Der Kostendruck ist höher geworden, Zeit fehlt, Produktionsteams kommen für fünf bis sieben Wochen zusammen, werden für das nächste Projekt neu zusammengewürfelt. Wenn von oben keine klare Vorgabe kommt, passiert nahezu nichts von allein. Wie stark der Kommunikationsbedarf bei dem Thema ist, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr. Bei einem TV-Film wurde die Entscheidung getroffen, „grün“ zu produzieren. Von Anfang an wurden alle Teammitglieder informiert, mit ins Boot geholt, für das Thema begeistert. Das Ergebnis war, dass alle die unterschiedlichen Maßnahmen begeistert mittrugen und zum Erfolg führten. Der nächste Film sollte auf gleiche Weise entstehen. Das Produktionsteam setzte die Arbeitsweise vom ersten Mal beim Team jetzt als bekannt voraus. Der Kommunikationsaufwand wurde gespart. Das Ergebnis war Unverständnis und Widerstand.