Der richtige Beruf

Hast du in deiner Ausbildungszeit bei der Wochenschau auch schon ein Talent in dir für die Filmmon- tage vermutet? Ich war mir von Anfang an sicher, dass ich schneiden kann und hatte immer ein gutes Gefühl für Tempo und Rhythmus. Da ich auch immer viel gelesen habe, Bücher verschlungen habe, meinte ich beim Schneiden etwas von Dramaturgie zu verstehen. Bei „Tomasu Blu“ haben wir den Film total umgestellt, ich glaube nur Anfang und Ende blieben wie im Drehbuch. Und auch die Autoren waren damit zufrieden. Bei „38 – Auch das war Wien“ ging der fertige Film zunächst nicht durch die Abnahme bei der österreichischen Filmförderung. Der Produzent rief mich an und sagte, dass der Regisseur nicht zu Änderungen nach Wien kommen würde, sondern Urlaub an der Côte d’Azur machte. Ob mir etwas einfiele? Ich habe dann den ganzen ursprünglichen Anfang rausgeschnitten, der eine für mich schon beim Schneiden überflüssige Szene war, von der sich der Regisseur damals aber nicht trennen wollte. 1987 war der Film als erster österreichischer Film für einen Oscar nominiert. Der Produzent freute sich und schenkte mir zum Dank eine Dose Kaviar.

Du hast viele Filme und Projekte mit politischem Inhalt montiert. Hast du dir bewusst Drehbücher aus- gesucht, die eine zentrale politische Ebene haben? Mein Interesse an politischen Themen und Filmen hat sich durch meine Ausbildung zur Cutter-Assistentin bei der Wochenschau in Hamburg entwickelt, wo ich die Vertonung, das Anlegen von Musik und Negativschnitt gelernt habe, sogar die Kommentare der Sprecher haben wir aufgenommen. Jede Woche lieferten die Kamerateams neues Material aus Bonn an. Und im Dezember 1970 war es Willy Brandts beeindruckender Kniefall in Warschau. Es war einfach eine sehr politische und spannende Zeit, die mich geprägt hat. Und ich habe die Arbeit bei der Wochenschau geschätzt. Später als Editorin habe ich immer sofort zugesagt, wenn es ein Angebot mit einem politischen Thema gab. Leider hat es nie viele solcher Filme gegeben, im Gegenteil.

Hast du häufig für deine filmerzählerischen Entscheidungen im Schneideraum kämpfen müssen?

Es gab wirklich nur in ganz seltenen Fällen Konflikte mit der Regie. Fast nie. Ich habe meine Sichtweise immer gut vertreten können und meine Ideen vorgestellt, aber: „wenn nicht, dann nicht“. Es war letztendlich der Film der Regisseurin oder des Regisseurs. Ich habe nicht versucht zu dealen: Machen wir diesen Schnitt, wie du denkst, dann machen wir dafür aber den anderen, wie ich es denke, nein. Ich habe aber im Laufe der Jahre gelernt, subtilere Methoden anzuwenden und habe mit leichtem Kopfschütteln auf bestimmte Änderungen reagiert, um meinen Unmut auszudrücken. Das hat erstaunlicherweise manchmal funktioniert.

Wie war deine Erfahrung, bei der Serie „Heimat“ von Edgar Reitz mehrere Jahre an einem Projekt zu arbeiten?

Ja, es war eine lange Produktionszeit. Wir haben im Hunsrück eineinhalb Jahre gearbeitet von Mai 1981 bis November 1982 und dann noch ein Jahr in München. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit Edgar Reitz, wir haben gekürzt, verdichtet, ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass wir im Schnitt viel umgestellt haben. Das Drehbuch baute in seinen Szenenfolgen so schlüssig aufeinander auf, dass es keine Notwendigkeit gab, große Veränderungen vorzunehmen. Nur eine wichtige Sache ist erst im Montageprozess entstanden: Wir drehten in München die Szenen für den Beginn jeder Folge nach, in der die Figur Glasisch Fotos betrachtet und aus dem Off erzählt, was bisher geschah oder uns eine Vorahnung gibt, was in der aktuellen Folge auf den Zuschauer wartet. [10305]