Den Kreativen zuhören

P+S Technik wurde gegründet von zwei ehemaligen ARRI-Ingenieuren, einer davon Alfred Piffl, der im Januar 2019 verstorbene Vater der aktuellen Geschäftsführerin Anna Piffl, die 2017 diese Position übernahm. „Die Firmengründung 1990 geht darauf zurück, dass es seinerzeit einen Erstkunden gab“, erinnert sie sich. „Technovision in Rom hat meinen Vater angesprochen, Kameras für sie weiterzuentwickeln. Das hat er von München aus gemacht, denn Rom war damals als Familienwohnsitz nicht angesagt! P+S Technik hat dann das Greifersystem, die Elektronik und den Sucher überarbeitet. Daraus ist ein Produkt entstanden, das den Namen ,Evolution‘ bekam.“

Neue Mechanik für Vintage-Glas

Die Weiterentwicklung bestehender Technologie mit dem Ziel, neue Produkte mit verbesserten Eigenschaften auf den Markt zu bringen, war damals und ist noch heute ein Geschäftsmodell von P+S Technik. Darunter fällt auch im weitesten Sinn das Rehousing von Objektiven. „Manches machen wir durchgängig seit 30 Jahren“,sagt Anna Piffl. „Wir hören schon immer den Kameraleuten, den Kunden, den Anwendern zu, sind mit ihnen in Kontakt und nehmen ihre Ideen auf. Viele kommen beim Rehousing mit sehr speziellen Wünschen zu uns, mit denen wir uns dann beschäftigen und danach in den meisten Fällen Antworten liefern können.“

Denn die Branche ist in Zeiten der digitalen Aufzeichnung auf der Suche nach Gestaltungsmitteln – und zu diesen neuen Wegen gehören ironischerweise alte Objektive. „Das ist ein wachsender Markt“, erklärt Gerhard Baier. „Die Leute sagen, wir haben digitale Sensoren, Algorithmen und das Filmmaterial als gestalterische Variable ist weggefallen. Es gibt genügend Vintage-Objektive, oft auch aus dem Foto-Bereich, deren Look sehr begehrt ist. Aber irgendwann ist die alte Mechanik ausgeschlagen und funktioniert nicht mehr oder ist für Cine-Drehs ungeeignet. Hier bietet Rehousing die Möglichkeit, ältere Objektive so umzuarbeiten, dass sie danach mechanisch und im Handling verbessert sind. Wir überführen also den gewünschten Look in eine moderne Technologie, die auch einen harten Drehalltag aushält.“