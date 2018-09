CTPIX 2018: ab sofort Early-Bird-Tickets erhältlich

Für den Technologiekongress CHANGING THE PICTURE können ab sofort Early-Bird-Tickets bestellt werden. Die Aktion läuft bis zum 30.September 2018. Film & TV Kamera ist Medienpartner des Events.

Der Termin für den alljährlich in der Hauptstadtregion Babelsberg in Potsdam stattfindenden Kongress sind in diesem Jahr der 14. und 15. November. Dort werden die neuesten Anwendungen und das Know-how für Technologien zur Gestaltung der Produktion und Distribution von Inhalten für TV, Kino und Internet gezeigt.

Dabei wendet sich CHANGING THE PICTURE an internationale Teilnehmer aus den Bereichen Film, Fernsehen und digitale Produktion. Das Spektrum reicht von von Geschichtenerzählern über Produzenten und Kreativtechnologen bis hin zu Sendern und Verleihern. Die Konferenz begrüßt auch alle Medienschaffenden, die Videoinhalte für die digitale Industrie erstellen und vermarkten.

