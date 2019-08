Core SWX Akkus werden ab sofort von New Media AV vertrieben

New Media AV, der Händler für Broadcast-Equipment und Software für Live- und Postproduktionen, vertreibt ab sofort auch Akkus des amerikanischen Herstellers Core SWX.

New Media AV vertreibt ab sofort die Akkulösungen von Core SWX. Die Amerikaner bieten im Akku-Bereich mehrere Lösungen an. New Media AV wird auch die neue Helix-Batterie-Reihe anbieten. Diese Akkus laufen mit dualer Spannung.

Der US-Hersteller hatte im Frühjahr diesen Jahres auf der NAB in Las Vegas die neue Helix-Reihe vorgestellt. Sie haben eine LCD-Display, um präzise den Ladestand anzuzeigen. Sie können außerdem über eine App überwacht werden.

New Media AV übernimmt die Distribution von Holdan Limited. Beide Firmen sind Teil der Midwich-Gruppe. Ross Kanarek, CEO von Core SWX, kommentiert dies mit den Worten: „Wir freuen uns, mit New Media AV als Partner den wichtigen DACH-Markt weiter auszubauen. Wir sind zuversichtlich, mit den besten derzeit erhältlichen Batterielösungen ein starkes Standbein auf dem deutschsprachigen Markt zu etablieren. Da New Media AV auch den Support lokal übernimmt, kann sich jeder Kunde sicher sein, dass alle Garantiefälle schnell und effizient behandelt werden.“