Cinec 2018: Anmeldung läuft

Dieses Jahr ist es wieder soweit – Die Branche trifft sich auf der Cinec im MOC in München. 2018 geht die Cinec, die nur alle zwei Jahre stattfindet, bereits in die zwölfte Runde. Die Anmeldung für die Messe, die vom 22. bis zum 24. September geht, läuft ab sofort.

Auf der Cinec in München geht es etwas familiärer zu als auf der NAB oder der IBC, was sowohl Besucher als auch Aussteller sehr zu schätzen wissen. Neben den Neuvorstellungen steht hier auch der Austausch untereinander im Vordergrund. Seit mehr als 20 Jahren kommen Besucher und Aussteller aus aller Welt ins MOC. Dabei ist die Fachmesse für Cine Equipment und Technologie ist dabei die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Global Player sind als Aussteller genauso vertreten wie kleinere lokale Unternehmen. Neben der Messe findet auch der cineCongress mit Vorträgen, Workshops, Produktforen sowie Meetings der Berufsverbände statt. Begehrt sind auch die Cinec Awards, die schon das ein oder andere Mal für eine Überraschung gut waren. Die Anmeldeformulare für Aussteller finden Sie hier.