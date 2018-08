Camerimage 2018: Neues Poster ist da!

Vom 10. bis zum 17. November 2018 findet in Bydgoszcz das 26. Camerimage Filmfestival statt. Hier wird die Arbeit von Kamerafrauen und Kameramännern wie bei keinem anderem Festival in den Mittelpunkt gestellt und gewürdigt. Nun wurde das Plakat für die diesjährige Ausgabe veröffentlicht.

Langsam rückt das Event näher, das für viele das Zentrum des Kamerajahres darstellt. Vom 10. bis zum 17. November treffen sich im polnischen Bydgoszcz zum 26. Mal Kamerabegeisterte aus aller Welt auf dem Camerimage Filmfestival. Während alle auf den heimlichen Höhepunkt der Vorfreude, die Liste der Gäste und Filme, freuen, hat die Festivalleitung jetzt das aktuelle Festivalposter vorgestellt.

Entworfen wurde das diesjährige Plakat vom polnischen Künstler Rafał Olbiński. Nachdem er 1981 in die USA ausgewandert war, wurde er bis heute mit mehr als 150 Kunst-Auszeichnungen und -Awards bedacht. Seine Werke werden in Kunstmuseen und Gallerien in der ganzen Welt ausgestellt.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: