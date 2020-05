FILM & TV KAMERA 07-08/2019 Joscha Seehausen und Marius Milinski: Spielfilmdreh mit Panasonic AU-EVA1 +++ HANDS-ON: Canon XA55 +++ FESTIVAL: 72. Festival de Cannes +++ AUSZEICHNUNG: 29. Deutscher Kamerapreis +++ MONTAGE: Editorin Mechthild Barth Produkt anzeigen

Call for Entries bei Edimotion

Trotz der aktuell schwierigen Lage ist das Festival für Filmschnitt und Montagekunst Edimotion zuversichtlich, am geplanten Termin vom 23. bis 26. Oktober 2020 live stattfinden zu können. Nun wurde mit einem Monat Verspätung der Call for Entries verkündet.

Die Lage von Filmfestivals ist aktuell schwierig. Edimotion (ehemals Filmplus), das Festival für Filmschnitt und Montagekunst, ist jedoch optimistisch und hofft, am geplanten Veranstaltungstermin vom 23. bis 26. Oktober 2020 live stattfinden zu können. Dazu arbeitet man kontinuierlich an einem sicherheitsorientierten Präsenzkonzept. Eins steht jedoch schon fest: „Die Schnitt Preise werden definitiv vergeben – hoffentlich live vor und mit Publikum, in jedem Fall aber in irgendeiner Form flankiert von den Gesprächen mit den nominierten Editorinnen und Editoren, die das Herzstück unseres Festivals ausmachen“, so die künstlerische Leiterin Kyra Scheurer. Aufgrund der aktuellen Lage musste Edimotion den Call for Entries um einen Monat verschieben und hofft nun umso mehr auf zahlreiche und zeitnahe Einreichungen. Denn die Wettbewerbe um die Schnitt Preise bleiben auch nach der Namensänderung im vergangenen Jahr und zur 20. Jubiläumsausgabe das Herzstück des Festivals. Zusätzlich sollen auch weiterhin die traditionellen Sektionen Hommage und Themenschwerpunkt sowie der seit zwei Jahren veranstaltete International Day und die Edimotion Akademie Teil des Programms sein. Nähere Informationen hierzu soll ab Juni geben.

