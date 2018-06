Tariffähig – was bedeutet das?

BVFK Infobrunch in Hamburg

Der Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) lädt am kommenden Sonntag, dem 17. Juni zum Infobrunch nach Hamburg ein. Im Mittelpunkt soll die auf der Mitgliederversammlung beschlossene Tariffähigkeit des Verbandes stehen.

Am 23. Mai 2018 beschloss der BVFK mit großer Mehrheit die Tariffähigkeit des Bundesverbandes. Was bedeutet das nun für die Mitglieder? Das soll unter anderem bei dem Infobrunch geklärt werden. Die zentralen Fragen hier sind:

Ist der BVFK jetzt eine Gewerkschaft?

Welchen Nutzen hat Tariffähigkeit für Verbände?

Wie profitieren Selbstständige von Kollektivverhandlungen?

Was ist die Rolle der Gewerkschaften?

Vor Ort werden Rechtsanwalt Stephan Korb, die Soziologin Christiane Schnell und der 1. Vorsitzende des BVFK Frank Trautmann, Auskunft geben. Außerdem stehen sie für Rückfragen aller Art zur Verfügung. Los geht es am Sonntag den 17. Juni um 11:00 Uhr im New Living Home in der Julius-Vossler-Str. 40 in 22527 Hamburg. Der Eintritt ist frei, auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Alle Infos bekommen Sie hier.

