ARRI Alexa LF zum Anfassen bei Ludwig Kameraverleih in Berlin

Am 2. Februar stellte ARRI in London ein komplett neues Kamerasystem vor (wir berichteten). Die Alexa LF verfügt als erste Kamera überhaupt über den neu entwickelten Large-Format-Sensor. Das neue Kamerasystem kann am 20. Februar 2018 beim Ludwig Kameraverleih bestaunt werden.

Die neue Alexa LF von ARRI ist ein komplett neues System, welches mit dem bisherigen Workflow von ARRI kompatibel ist.

Interessierte können beim Ludwig Kameraverleih in Berlin also erstmals einen Blick auf ARRIs neueste Innovation werfen. Neben der neuen Kamera werden auch die neuen Signature-Prime-Lenses, zu sehen sein. Diese wurden eigens für den neuen Lage-Format-Sensor entwickelt und werden über den neuen LPL-Mount angeschlossen.

Die Präsentation in Berlin beginnt am 20. Februar um 15:30 Uhr in den Geschäftsräumen des Kameraverleihs in der Bergholzstraße 1-4 (Einfahrt Tor 3 / Halle B6) in 12099 Berlin. Eine Anmeldung wird erbeten, diese könne Sie hier tätigen.