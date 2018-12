Adventskalender 2018 mit Kandao QooCam 360 von AF Marcotec

Die Adventszeit steht vor der Tür! AF Marcotec und Film & TV Kamera bringen Ihnen auch in 2018 den Adventskalender mit einem hochwertigen Hauptgewinn. Sie können in diesem Jahr eine Kandao QuooCam 360 gewinnen! Täglich verlosen wir unter allen richtigen Antworten zudem ein Heft-Abo. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie hier.

Wir legen uns fest: Der Sommer ist vorbei. Das hat aber auch seine guten Seiten. Zum Beispiel wird man nicht mehr schief angeguckt, wenn man in der Fußgängerzone Glühwein trinkt. Außerdem naht der Advent und mit ihm unsere Adventskalenderverlosung!

Zusammen mit unseren Partnern vom Filmtechnikshop AF Marcotec hat die Redaktion von Film & TV Kamera wieder einen Adventskalender für Sie zusammen gestellt. Darin finden Sie täglich eine Frage aus dem Umfeld der Filmtechnik und Filmbranche. Der Hauptpreis ist eine hochwertige Kandao QooCam 360, im Wert von 429 Euro gewinnen, die unser Partner AF Marcotec spendiert. Herzlichen Dank dafür!

Die QooCam ist eine 360-Grad-Stereo-Kamera mit drei Objektiven. Sie kombiniert die Merkmale der 360-Grad- sowie der 3D-Technologie. Mit dem innovativen Tiefenbild, der Stabilisierung und einer intuitiven Bearbeitung können Sie sofort loslegen. Das Chassis ist aus robustem Metall. Anwender können mit verschiedenen 4K-Einstellungen sogar live streamen, egal ob es sich um ein 360-Grad-Panorama oder um 180-Grad-Aufnahmen mit einem 3D-Raumgefühl handeln soll.

Und das müssen Sie tun:

Jeden Tag stellen wir Ihnen eine Quizfrage aus Medienbranche sowie Film- und Broadcasttechnik. Um eine Chance auf die 360-Grad-3D-Kamera zu haben, müssen Sie dreimal bei dem Adventskalender die richtige Antwort geben. Dafür klicken Sie auf die Zahl des jeweiligen Tages, wählen die richtige Antwort und geben Ihre Kontaktdaten ein. Dann kommen Sie in unseren Lostopf und wir losen Anfang des nächsten Jahres den Gewinner aus. Darüber hinaus werden wir jeden Tag einen Tagessieger auslosen, der ein Heft-Abo im Wert von 98 Euro von Film & TV Kamera für ein ganzes Jahr erhält. Im Januar benachrichtigen wir auch diese Gewinner.

Viel Spaß beim Mitmachen!

Hier geht’s zum Adventskalender und der Weihnachtswelt 2018!

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: