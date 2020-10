Drei Fragen an … Caspar Müllers

Da der Beruf, wie wohl bei allen Filmschaffenden, einen sehr großen Raum in meinem Leben einnimmt, bin ich in der drehfreien Zeit für meine Familie und meine Freunde da. Bei all der Zeit am Set bin ich nach wie vor ein großer Filmfan und liebe es, neue und alte Filme zu schauen und mich darüber auszutauschen. Ich gehe gern ins Kino und versuche, über aktuelle Produktionen und neue Filme auch im Hinblick auf technische Weiterentwicklungen und Trends auf dem Laufenden zu bleiben. So sehr ich die intensive Arbeit am Set schätze, genieße ich auch die drehfreie Zeit, in der ich viele Reisen unternehme, vor allem in landschaftlich reizvolle Gegenden. Die Ruhe und den Ausgleich suche ich in möglichst abgelegener und schroffer Natur. Diese wertvollen Momente begleite ich gerne mit meiner Fotokamera. Sonst treibe ich gerne Sport, auch um der einseitigen körperlichen Belastung entgegen zu wirken, koche aufwendige Rezepte oder restauriere mit Liebe alte Möbel, die wir zum Beispiel aus unserem Frankreichurlaub mitgebracht haben. [13393]