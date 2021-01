Zurück zum Zoom

Was muss ein Zoom-Objektiv für euch noch technisch leisten?

Marius Milinski: Aus meiner Sicht sollte es eine durchgängige Blende haben. Das ist jetzt beim ZEISS Lightweight Zoom nicht der Fall, macht es aber auch nicht zum K.-o.-Kriterium. Als wir es eingesetzt haben, fand ich das allerdings störend. Wenn man schnell die Einstellungsgröße wechseln muss und merkt: „Ach, die Haut war aber vorher heller!“ Das ist blöd. Ansonsten bin ich immer froh, wenn es möglichst wenig wiegt, weil ich gern viel aus der Hand drehe.

Joscha Seehausen: Und da sind wir beim nächsten Punkt: Bildstabilisation. Die ist unglaublich dankbar, weil man natürlich schnell in der Lage ist, aus der Hand etwas zu schießen. Die hilft dabei, diese ganz kleinen Mikrovibrationen vollständig zu entfernen. Um noch mal das Thema Gewicht anzusprechen: Es gibt von Canon das 17-120 mm – eine wirklich ganz tolle Optik, die mit einer Öffnung von T2.95 über fast den gesamten Bereich viel Licht einfängt und eine tolle Bildqualität hat. Problematisch ist die Bauform, das ist ein relativ großes Objektiv. Damit muss man dann hantieren. Bei unseren Comedydrehs ist es nicht nur so, dass man im Setup drei, vier Einstellungen macht, sondern über den Tag hinweg das Motiv auch zwei bis drei Mal wechselt. Die Kamera muss also immer wieder umgebaut und verstaut werden. Je kleiner das Objektiv ist, desto leichter kann man es an der Kamera lassen, fährt zum nächsten Motiv und dreht dort direkt weiter. Bei langen, schweren Optiken ist das schwieriger.Marius Milinski: In letzter Zeit wird für mich ein funktionierender Autofokus immer wichtiger. Vor allem, weil wir immer mehr mit den neuen Canon-Kameras drehen. Ich bin ein großer Fan von Facetracking. Was wir immer brauchen, ist ein scharfes Gesicht, gerade in improvisierten Szenen, die sich nicht lange blocken lassen und in denen Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Es macht total Sinn, dass die Kamera einen da unterstützt. Mit dem Canon 18-80-Objektiv ist das möglich.

Joscha Seehausen: Spannend sind die Servo-Zooms, also Motoren an den Zooms, die herstellerseitig vorhanden sind. Wenn man selbst Motoren ansetzen muss, hat man an der Kamera zusätzliche Kabel und ein Gerät mehr, das sich am Rod lösen oder verschieben kann, und auch eine deutlich kompliziertere Ansteuerung. Da ist es toll, wenn man einen Servomotor fest am Objektiv verbaut hat, ich stecke ein Kabel rein und es funktioniert. Man möchte ja die Kamera so schnell wie möglich einsatzbereit haben und so wenig Zusatzteile wie möglich anbringen müssen, um das Gerät arbeitsfähig zu machen. Dafür sind die Servozooms in der Bedienung sehr angenehm. Es geht nicht nur darum, einen langsamen Zoom-In ohne Ruckeln zu machen. Nein, es ist auch toll, im laufenden Betrieb die Brennweite von 20 mm auf 50 mm zu ändern. Man hat die Kamera auf der Schulter, die rechte Hand am Servo, die linke an der Schärfe. Das ist eine tolle Arbeitsweise, wie ein EB-Kameramann, unglaublich schnell und flexibel. Es ist viel angenehmer, Kamera und Objektiv fest in der Hand zu haben. [13397]