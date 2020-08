Weltweites Launch-Erlebnis

270-Grad-Projektion

In der Halle 26 an der Nordstraße des Werkes, in der sonst Fahrzeugteile zwischengelagert werden, wurden in einem Bereich von 143 Meter Länge, 26 Meter Breite und über fünf Metern Höhe vier Event-Bereiche aufgebaut. Eine Leinwand erstreckte sich in einem 270-Grad-Bogen von den Tribünenenden auf vier Meter Höhe zwischen Hallenboden und Decke. Damit wurde der gesamte Publikums- und Bühnenbereich umspielt. „Das Leinwandtuch „Gamma Lux“ wurde bei der Firma Gerriets mit einem Lichtdichtfaktor von 0,97 produziert“, erläutert Projektmanager Phillip Meier von CT Creative Technology. „Hinter dem Rednerpult ist die Leinwand als Roll-Leinwand mit einer Breite von 14,4 Metern ausgeführt, die aufgezogen werden kann.“ Das sollte aber erst später als Überraschungseffekt in der Show erfolgen.