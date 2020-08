Vollsortiment für Full-Frame

robuste Serie für einen vielfältigen Einsatz, der auf minimale Verzerrungen, keine starke Vignette und geringe Aberrationen abzielt. Andere Hersteller können auf einen sehr distinkten, aber auch durchaus bestimmenden Look verweisen, wie zum Beispiel Canon mit den Sumire Primes, die an die warme Ästhetik der in den 1970er und frühen 1980er Jahren hergestellten K-35-Serie anknüpfen und deren sehr wiedererkennbares Bokeh sich im Verlauf von der Bildmitte nach außen von einer Rundform zu einer ovalen Form verändert. Die MAVO Primes wurden aus meiner Sicht eher mit dem Ziel hergestellt, ein mit 12 Lamellen ästhetisch gestaltetes weiches Bokeh, eine technisch hohe Abbildungsqualität und Abbildungsgenauigkeit, hohen Detailreichtum, funktionale Schärfe sowie geringste Aberrationen oder Abweichungen zu den Rändern zu erzielen. Sie zeichnen sich durch Klarheit und ästhetische Flares aus.

Fazit

Die Kinefinity MAVO Primes bieten eine von Detailgenauigkeit geprägte Abbildungsschärfe. Es gibt Cineasten, die eher einen verwaschenen, abstrakten oder distinkten Vintage-Look oder eine weiche ästhetische Schärfe bevorzugen. Diesen wird die Bildschärfe möglicherweise zu hoch sein, ein Test lohnt sich jedoch sicher! Aktuelle Anwendungsfelder, zum Beispiel 4K für 2K/HD oder 6K für 4K bringen allerdings in diesem Kontext auch Vorteile mit sich. Erhöhte Schärfe bei mehr Detailreichtum der Aufzeichnung führen einfacher zu der Möglichkeit, de facto mehrere Bildausschnitte oder Stabilisierungseffekte aus demselben Bild herauszuholen. Das ist für bestimmte Anwendungsfelder und Produktionen sicher von Vorteil. Einige Anwender werden vermutlich nachfragen, ob und wann weitere Brennweiten für die Serie geplant sind. So sind Weitwinkel oder Ultra-Weitwinkel bisher nicht im Portfolio und ein in anderen Serien oft vorhandenes 135- mm-Objektiv fehlt noch. Dieses war ursprünglich bei der Erstankündigung der Objektive an Stelle des nun verfügbaren 100 mm angekündigt worden. Also besteht Hoffnung, dass der Hersteller das 135-mm-Prime noch nachreichen wird. [12181]