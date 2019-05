Technische HDR-Grundlagen

Aktuell gibt es mehrere HDR-Standards. Welche sind die gängigsten und was sind die groben Unterschiede?

Die PQ-Transferfunktion oder auch SMPTE ST-2084 ist aktuell am gebräuchlichsten und wird bei HDR10/HDR10+ und Dolby Vision verwendet. Sie erlaubt es, dass die zusätzlichen Details, die der höhere Dynamikumfang mit sich bringt, möglichst platzsparend untergebracht werden und 10 Bit (bzw. 12 Bit bei Dolby Vision) ausreichend sind. Es werden dem Bildmaterial Metadaten hinzugefügt, die zum Beispiel Informationen über das beim Colorgrading verwendete Display oder die maximale Helligkeit des Programms enthalten. Da die verschiedenen Anzeigegeräte jeweils unterschiedliche Fähigkeiten in puncto maximale Leuchtdichte und Abdeckung von Farbräumen haben, ist es durch die Metadaten möglich, auf möglichst vielen Geräten ein angemessenes Tone Mapping hinzubekommen. Hybrid Log Gamma (HLG) ist ein ganz anderer Ansatz und wurde speziell im Hinblick auf den Broadcast-Betrieb entwickelt. Der unterer Teil des Signals bekommt hier eine übliche Gammakurve, der obere eine logarithmische. Somit entfällt die Notwendigkeit, dasselbe Programm zweimal auszustrahlen, da sowohl SDR- als auch HDR- Geräte das Signal korrekt darstellen können.

Im Heimkino wird HDR immer interessanter. Ihr setzt auch Consumer-TVs beim Monitoring ein. Was müssen die mitbringen, um Profiansprüche zu erfüllen? Wofür eignen sie sich, wofür nicht?

Consumer-TVs eignen sich aufgrund ihrer Größe vor allem, um bei UHD-Material Bildschärfe und -rauschen zu beurteilen – Details, die man mit einem 30-Zöller nur mit einem sehr geringen Betrachtungsabstand wahrnehmen kann. Um die unterschiedlichen Charakteristika von LED und OLED nebeneinander im Blick zu haben, verwenden wir unsere Profi-Monitore in Kombination mit Consumer-OLEDs. Zum einen können wir so abschätzen, wie beim Zuschauer das Schwarz aussehen wird. Weiterhin kann es bei LED-Panels vorkommen, dass durch Local Dimming, also das partielle Abdunkeln der LED-Hintergrundbeleuchtung, an den Kanten solcher Areale Blooming entsteht, also ein Lichthof um ein helles Objekt herum. Das kann mit dem OLED gegengecheckt werden. Problematisch sind bei Consumer-Geräten die „Bildverschlimmbesserer“ wie Rauschreduktion oder Zwischenbildinterpolation, die man zunächst erst mal finden muss, denn die Hersteller sind sehr kreativ und jeder gibt diesen Features unterschiedliche Namen. Und die man dann unbedingt deaktivieren sollte. Manche allerdings, wie zum Beispiel „dynamischer Kontrast“ lassen sich nicht deaktivieren, hier lernt man dann, mit den Schwächen des jeweiligen Gerätes umzugehen. Weiterhin muss die Infrastruktur für die Signaltechnik angepasst werden. HDMI ist anders zu handhaben als eine SDI-Verbindung. Hierfür gibt es aber Wandler oder Umsetzer, die längere Leitungswege erlauben. Der Consumer-TV sollte auch genau wie die professionellen Monitore kalibriert werden.