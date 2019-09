Rotzfrech durch die vierte Wand

Dieses Konzept lässt sich vielleicht auf denganzen Film übertragen. Das Kostümbild von Frauke Fiel ist so überdreht wie das Szenenbild von Michael Binzer, die tableauartigen Bilder und Traumsequenzen: Die Regisseurin mischt viele verschiedene Elemente, keines davon drängt sich aber zu sehr in den Vordergrund, sondern alle ergeben ein stimmiges Ganzes. „Wir entführen in eine verrückte, bunte Welt. Das ist ein schmaler Grat“, sagt Vollmar. „Immer wieder stellten wir uns die Frage, was löst man über die Illustrationen, was dreht man real“, sagt Gottschalk. Erst recht, weil Lotta gelegentlich in Traumwelten abgleitet, eine weitere span- nende Ebene für den Kameramann: „Wir wollten bewusst die Realitäten mischen!“ [10317]

