Roman Beuler neuer Teamleiter “Comedy und Kabarett” beim ZDF

Roman Beuler ist neuer Leiter des Teams “Comedy und Kabarett” in der ZDF-Hauptredaktion Show. Er folgt damit auf Stephan Denzer, der in eine leitende Funktion am Mainzer Kabarett “Unterhaus” wechselt.

Roman Beuler ist neuer Teamleiter “Comedy und Kabarett” beim ZDF. Er tritt die Nachfolge von Stephan Denzer an, der als neuer Leiter zum Mainzer Kabarett “Unterhaus” gewechselt ist. Roman Beuler begann seine TV-Karriere in der Chefredaktion des ZDF. Dort leitete er zunächst die Redaktion “hallo deutschland”, dann die “Redaktion “Zeitgeschehen”. Mit dem Wechsel in die Programmdirektion übernahm er die Leitung des Teams “Infotainment” in der Hauptredaktion Show. Als Redakteur war er verantwortlich für “Aktenzeichen XY… ungelöst” und den Relaunch von “Vorsicht, Falle!”.

Als neuer Leiter des Teams “Comedy und Kabarett” ist Roman Beuler unter anderem für die Sendungen “heute-show”, “Die Anstalt”, “Mann, Sieber” und “NEO MAGAZIN ROYALE” zuständig und soll gemeinsam mit seien Kolleginnen und Kollegen die erfolgreichen Kabarett- und Comedyformate weiterentwickeln.

