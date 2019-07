Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

Panasonic bringt ein Ultraweitwinkel-Modell für seine PTZ-Reihe

Panasonic feiert das Jubiläum seiner PTZ-Kameras mit einem neuen Modell. Es schließt in der Nachfolge an die beliebte AW-HE2 an. Die Ultraweitwinkel-Kamera deckt 111 Grad ab und nimmt in 4K auf.

Das Modell AW-UE4 kommt zum zehnjährigen Jubiläum der PTZ-Reihe. Die AW-UE4 soll die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Remote-Kamera-Angebote für professionelle Anwender zur Verfügung stellen. Sie wartet mit Funktionen wie der 4K-Auflösung und einem Ultraweitwinkel von 111 Grad auf. So sollen auch auf engstem Raum alle Bilddetails abgedeckt werden.

Die Panasonic AW-UE4 löst mit ihrem 8-Millionen-Pixel-Einzelsensor Bilder in 4K auf und kann in den Videoformaten 25p, 29.97p und auch 30p aufnehmen. Sie kann auf Plattformen wie YouTube sofort live streamen und nutzt dafür die RTSP/RTMP-Unterstützung, besitzt aber dazu auch die obligatorischen HDMI-, LAN- und USB-Anschlüsse. Über USB wird die Kamera auch mit Strom versorgt und kann fernbedient werden. Unnötige Kabel werden durch diese Kabellösung vermieden. „Die AW-UE4 wurde für den professionellen AV-Bereich entwickelt und verfügt über einen extrem weiten Blickwinkel für eine flexible Installation in einer Vielzahl von Räumen“, sagt Andre Meterian, Director Professional Video Systems Business Unit EMEA bei Panasonic.

Die PTZ-Kamerasysteme von Panasonic werden in der Göteborger Musikszene eingesetzt. Das Symphonie Orchester der Stadt streamt monatlich auf dem eigenen Fernsehkanal ihre Konzerte und setzt auf eine Remote-Kamera-Infrastruktur von Panasonic. Es wird mit den Vorgängermodellen der AW-UE4 gearbeitet. Zehn AW-UE150 4K PTZ-Kameras, eine AK-UB300-4K-Boxkamera, zwei Schubgelenke und zwei Polecam Autopods werden miteinander kombiniert, um die vertikale und seitliche Aufnahmebewegung zu realisieren.

Das neue Modell, die AW-UE4 wird voraussichtlich im Oktober 2019 auf den Markt kommen.

