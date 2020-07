Neuer Look für „Cobra 11“

Für die aktuelle Staffel 36, deren Ausstrahlung in diesem Jahr stattfindet, soll es Neues geben. Die Serie bekommt neben Änderungen im Cast auch ein inhaltliches Update. Dieses wird durch einen neuen Look noch verstärkt. Der wird durch kinohaftere Beleuchtung und Änderungen im Szenenbild unterstützt. Maßgeblich für die technische Abteilung ist aber ein anderer Punkt: Die gesamte Bildakquise wird in Zukunft mit anamorphotischen Objektiven stattfinden. Ungewöhnlich für eine TV-Serie, da wesentlich aufwendiger als das Drehen mit sphärischen Objektiven. Aber die Entscheidung ist auch nachvollziehbar, wenn man den nächsten Schritt in Richtung hochwertiger Ästhetik gehen will.

Treibende Kraft bei dieser Entscheidung war DoP Christian Paschmann. Der Kameramann begann seine Karriere Anfang der 1990er Jahre als Kameratechniker bei Dedo Weigert in München. 1992/93 wurde er Kameraassistent und führte dann in der Folge auch als DoP die ersten Projekte an. 2001 holte ihn ein befreundeter Kameramann ans Set von „Alarm für Cobra 11“. Dort drehte er bis Mitte 2019 auf der Kombination ARRI ALEXA Mini und Ultra Primes wurden getauscht.