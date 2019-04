FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

NAB 2019: Sony erweitert Palmheld-Camcorder-Lineup mit HXR-MC88

Sony (Stand: C11001) zeigt auf der NAB Show 2019 die aktuelle Erweiterung seiner Produktpalette bei den kostengünstigen Handheld-Camcordern. Der neue HXR-MC88 soll sich besonders für die Content-Erstellung im Corporate-Segemnt und im Ausbildungs-Bereich eignen und eine hohe Bildqualität mit einfacher Bedienung vereinen.

Der neue HXR-MC88 erweitert Sonys Lineup bei den kosteneffektiven Handheld-Camcordern. Das Gerät ist gerade einmal handflächengroß und kann in HD aufzeichnen. Der Camcorder ist mit der BIONZ-X-Bildverarbeitungs-Engine ausgestattet, die ein lebendigeres Bild liefert und zusätzliche neue Funktionen ermöglicht. Der 1-Zoll-Typ Exmor-RS-CMOS-Sensor hat 14,2 Megapixel und liefert aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit qualitativ hochwertige Bilder mit geringerem Rauschanteil in allen Beleuchtungssituationen. Selbst bei einer Beleuchtungsstärke von lediglich 1,7 Lux lässt sich bei einer Belichtungszeit von 1/30 Sekunden noch arbeiten. Das Fast Hybrid Autofokus-System sorgt für scharfe Aufnahmen auch von sich rasch bewegenden Objekten.

Der HXR-MC88 hat einen 12-fachen optischen Zoom, der elektronisch bis auf 48-fach erweitert werden kann. Bis zum Faktor 24 sollen dabei keine Einbußen bei der Auflösung entstehen. Der Camcorder zeichnet in AVCHD auf und verfügt über XLR-Eingänge für den Anschluss einer professionellen Audio-Peripherie. Er lässt sich mit der Fernbedienung RM-30BP fernsteuern und fügt sich für Livestream-Events in Verbindung mit dem MCX-500 Multi-Camera-Live-Producer in ein erschwingliches Produktions-Ökosystem ein.

„Video-Content entwickelt sich rasch zu einem starken Kommunikationsmittel, um mit den Zielgruppen in verschiedenen Umgebungen in Kontakt zu treten, einschließlich Inhouse-Schulungen, Seminaren, Schulungen und Werbung in sozialen Medien“, betonte Norbert Paquet, Leiter Produktmanagement bei Sony Professional Solutions Europe. „Mit der Einführung des HXR-MC88 erhalten Unternehmen eine einfache und intuitive Lösung, die nahtlos ansprechende Inhalte erstellt.”

Der HXR-MC88 soll ab Juli 2019 auf den Markt kommen.

