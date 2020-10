„Understand today’s Tech, imagine tomorrow’s Business“

MediaTech Hub Conference 2020

Am 11. und 12. November 2020 findet mit der MediaTech Hub Conference Deutschlands einzige B2B-Konferenz für Medientechnologien erstmals im hybriden Format statt – live in den Studios Babelsberg und online auf einer digitalen Event-Plattform.

Mehr als 50 internationale Speaker diskutieren hier aktuelle technologische Entwicklungen und zukünftige Geschäftsmodelle. Die Sessions auf der #mthcon2020 Entertainment Stage widmen sich voll und ganz den Themen der Film-, Fernseh- und Rundfunk-Branche – von Virtual Production, über Box Office Forecasting und den Wettstreit in der europäischen Streaming Landschaft, bis zur Rolle von AI in Produktionsprozessen.

Zu den diesjährigen Speakern zählen unter anderem Annie Chang (Universal Picture), Klaus Goldhammer (Goldmedia GmbH) Marc Petit (Unreal Engine at Epic Games), Sarah Atkinson (King’s College London) und Zena Harris (President of Green Spark Group).

Das komplette Programm und die unterschiedlichen Tickets können Sie hier online finden!