Magischer Raum

Oft ist es ja so, dass man dann eine Schnittleistung auszeichnet oder sie würdigt, wenn der Schnitt in einer Weise furios ist, wenn mit Montage und Musik und großer Emotionalität gearbeitet wird. Aber das ist manchmal die einfachste Übung! Wenn ich tolle Bilder habe und eine coole Musik, dann macht das zwar einen Riesenspaß, aber letztlich braucht man da nur ein gewisses Rhythmusgefühl und Musikalität, die aber eigentlich zur Grundausstattung einer Editorin oder eines Editors gehören. Aber wenn man bei einem leiseren Projekt mehr zen-buddhistisch in das Material geht, so dass die Geschichte aus sich heraus entsteht, dann ist die Schnittleistung vermutlich nicht wirklich sichtbar und irgendwie leiser.

Ist „Walchensee Forever“ für dich einer dieser leiseren Filme?

Ich glaube, es ist kein leiser Film, außer man tritt zurück und fragt sich: Um was geht es im Leben? Was ist sein Sinn? Es ist die Frage, die sich Anna, die Mutter von Janna am Ende des Films stellt und die auch ein wenig das Motto des Films ist. Warum leben wir? Wohin wollen wir? Das ist ein großes Thema, aber gleichzeitig ist es auch ein zutiefst intimes persönliches Thema. Deswegen ist es schwer, auf diese Frage konkret zu antworten.

Wir haben natürlich versucht, diesen Film zu beruhigen, der Geschichte eine Linie zu geben. Dadurch habe ich ihn in der Arbeit als sehr leise empfunden, so zurückgezogen in meinen Arbeitsraum und unserem gemeinsamen Gedankenraum. Unsere Schnittzeit war sehr konzentriert und die Arbeit daran so ausschließlich und auch ein wenig einsam. Daher fände ich es irgendwie passend, wenn der Film als leiser Film wahrgenommen werden würde.