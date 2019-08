Lawo erweitert die Geschäftsleitung

Lawo ist Anbieter von Steuerungs- und Monitoring-Systemen und IP-Lösungen für Video- und Audioproduktionen. Das deutsche Unternehmen gibt neue Mitglieder in der Geschäftsleitung bekannt. Jamie Dunn übernimmt die Position des Chief Commercial Officer, des Weiteren wurde Phil Myers zum Chief Technology Officer ernannt.

Lawo, Anbieter von IP-Lösungen und Netzwerk-, Control-, Audio- und Video-Systeme für Rundfunk-Produktionen sowie Live-Events präsentiert eine neue Geschäftsleitung. Jamie Dunn übernimmt die Position des Chief Commercial Officer. Er kam schon 2011 zur Lawo-Gruppe. Des Weiteren wurde Phil Myers zum Chief Technology Officer ernannt. Beide komplementieren das Team um Vorstand Claudia Nowak, zu dem auch Ulrich Schnabl, Christian Lukic und Philipp Lawo gehören. Das Unternehmen vermeldet, dass Letzterer sich weiterhin in medizinischer Behandlung befinde.

Zur Umstrukturierung sagt Jamie Dunn, der schon seit 2016 bei der Lawo-Gruppe als 2016 Head of Global Sales tätig war und wird diese Position weiterhin ausfüllen: „Diese Entwicklung spiegelt die kontinuierliche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie wider und ist ein natürlicher Schritt in der Entwicklung unserer Unternehmensstruktur. Der Aufbau starker Partnerschaften, die auf Miteinander und Ansprechbarkeit basieren, ist ein Kernwert unseres Unternehmens seit seiner Gründung. In meiner neuen Rolle stehe ich dafür, unsere Kundenorientierung in diesem Wachstumsprozess weiter beizubehalten.”

Phil Myers war seit 2018 bei der Lawo-Gruppe als Senior Director IP Systems und Vorsitzender des Lawo Technical Advisory Boards aktiv. Lawo werde sich auch mit den beiden neuen Geschäftsleitern weiterhin auf die Umsetzung von IP-basierten Video- und Audio-Infrastrukturprojekten spezialisieren, so Claudia Nowak.

