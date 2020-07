Kontrolle abgeben, Content gewinnen

Proprietäres System

Das Unternehmen entschied sich für das Quicklink-System, das aus einem proprietären Server und der entsprechenden Software besteht. „In aller Kürze ist das ein System, das einen Internet-Stream als Eingangssignal für unsere Bildmischer bereit stellt“, erklärt Marcus Mathy. „Gleichzeitig wird aber auch unser Ausgangssignal zurück zum Gesprächspartner übertragen, so dass dieser über das Geschehen im Studio orientiert ist und gegebenenfalls auch die Einspielfilme sehen kann.“ Der Signalaustausch zwischen dem Quicklink-Server und dem Ü-Wagen läuft dabei über SDI-Anschlüsse. Die Verbindung ins Internet geschieht über ein Ethernet-Kabel.

„Wir haben uns in erster Line für Quicklink entschieden, weil es keine Zeit zum Testen gab und der Support uns überzeugt hat“, so Mathy. „Das System kam per Overnight-Sendung aus England und einen Tag danach haben wir damit schon eine Live-Sendung gefahren, ohne das System vorher gesehen zu haben. Sie haben es uns ungefähr 20 Minuten erklärt und dann lief das. Quicklink ist sehr intuitiv zu bedienen.“

Um eine so genannte „Web-Schalte“ in Gang zu setzen, reicht es aus, über die Quicklink-Benutzeroberfläche einen Link per SMS, Whatsapp oder Email an den gewünschten Teilnehmer zu senden. Wenn der Teilnehmer darauf klickt, gelangt er auf eine Webseite, die ihn bittet, den Zugriff auf Kamera und Mikrofon zu gestatten. Dann folgt noch eine Aufforderung, das Endgerät horizontal auszurichten. Danach ist man bereits On Air.

Gestandenen Ü-Wagen-Technikern wie Marcus Mathy widerstrebt es natürlich zutiefst, auch nur ein Minimum an Kontrolle über die bei einer Live-Sendung eingesetzte Hardware und über die Signalwege abzugeben. Aber bei den Web-Schalten lässt sich das nicht anders realisieren. Zwar verliert man dabei einen großen Teil des sonst üblichen Einflusses auf die Bild- und Tonqualität, gewinnt aber auf der anderen Seite das, was Mathy „redaktionellen Mehrwert“ nennt: Content, den man auf keine andere Weise bekommen hätte. Dabei werden die persönlichen Endgeräten der Gesprächspartner verwendet. „Man ist immer auf die Technik und die Internetverbindung der Teilnehmer angewiesen“, sagt Mathy. „Aber nach unserer Erfahrung funktioniert das System mit allen Handys, die nicht viel älter als drei Jahre sind und HTML 5 unterstützen.“ Dabei kann die Verwendung von zusätzlicher Peripherie deutlich zur Steigerung der Qualität beitragen. „Wir haben festgestellt, dass Headsets in jedem Fall eine bessere Tonqualität bringen“, so Marcus Mathy. „Aber die Engstelle ist die Internetverbindung. Wir haben zum Beispiel bei einem Gesprächspartner in der Lüneburger Heide am Vormittag die Verbindung getestet. Da war das Internet toll. Bei der Schalte am Abend sind auch noch alle Nachbarn ins Internet gegangen und dann war die Verbindung wirklich schlecht. Man hat keine Kontrolle über seinen Sendeweg.“ Das Quicklink-System kann die Signale an den Mischer maximal in HD-Qualität ausgeben. Für die Internet-Übertragung wird das Web-RTC-Protokoll mit adaptiver Datenrate verwendet. „Wir haben die Datenrate aber auf 3 Mbit/s beschränkt, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Übertragung insgesamt instabiler wird, wenn wir den Gesprächspartnern eine größere Bandbreite geben. Wir haben lieber einen stabilen Upload, als ständig an der Grenze der Übertragungsqualität zu arbeiten“, erläutert Mathy. „Diese Art von Live-Schalten hätten wir uns vorher nicht vorstellen können. Die Produktionslandschaft hat sich wirklich gewandelt.“ [12889]