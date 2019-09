Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

IBC 2019: Sony enthüllt 4K-Broadcast-Camcorder PXW-Z750

Auf der IBC 2019 kündigt Sony den 4K-Broadcast-Camcorder PXW-Z750 an, der als erster 2/3-Zoll-Schulter-Camcorder native 4K-Aufnahmen mit einem 3-Chip-CMOS-Global-Shutter-Sensor umsetzt. Diese HDR-fähige Erweiterung der XDCAM-Produktline soll das bisherige Topmodell PDW-700 in Broadcast-Produktionsanwendungen ablösen.

Sony zeigt auf der IBC 2019 mit dem 2/3-Zoll 3-Chip-Camcorder PXW 750 den designierten Nachfolger des bisherigen Flaggschiff-Modells für Broadcast-Produktionsanwendungen PDW-700. Der PXW-Z750 ist laut Hersteller der erste 2/3-Zoll-4K-Schulter-Camcorder mit drei Aufnahmechips und Global Shutter-Technologie. Unerwünschte Bildeffekte wie der gefürchtete Rolling Shutter gehören damit der Vergangenheit an. Der Camcorder verfügt über einen B4-Mount und bietet 4K-Auflösung in HDR. Die Kamera unterstützt dabei S-log3 / HLG und die Farbräume BT.2020 und BT.709. HD-Aufnahmen werden durch Oversampling mit dem einhergehenden Qualitätsgewinn generiert. Darüber hinaus ist die parallele Aufzeichnung von 4K und HD-Signalen möglich.

Zusätzlich verfügt der PXW-Z750 über integrierte Funktionen für drahtlose Netzwerke und unterstützt XDCAM air, den Cloud-basierten Workflow-Service von Sony. Über ein USB-Port an der Oberseite des Camcorders lässt sich beispielsweise ein 4G- oder 5G-Dongle anschließen, über das sich etwa bereits vor Ort Proxy-Dateien zur Sichtung in den Schnitt gesendet werden können und sich dann in einem weiteren Schritt die tatsächlich benötigten Files in Vollauflösung übertragen lassen.

Der Broadcast-Camcorder PXW-Z750 soll im Februar 2020 auf den Markt kommen. Der Preis wird dann um 33.000 Euro liegen.

