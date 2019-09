Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

IBC 2019: Panasonic und Atomos kündigen Firmware-Update für Lumix S1H an

Atomos und Panasonic haben auf der IBC 2019 ein Update der Firmware für die DSLM-Vollformatkamera Lumix S1H angekündigt, mit dem es möglich sein wird, 5.9K-Daten aus der Kamera in Apple ProRes RAW auf dem Atomos Ninja V aufzuzeichnen.

Atomos und Panasonic vermelden auf der IBC 2019 eine enge Zusammenarbeit bei Panasonics neuer DLSM-Vollformatkamera Lumix S1H. Mit einem Update der Kamera-Firmware wird es in Zukunft möglich sein, 5.9K-Material aus der Kamera in Apple ProRes RAW über HDMI auf dem Atomos Ninja V HDR-Monitorrekorder aufzuzeichnen. Die Lumix S1H ist die erste spiegellose Vollformat-Systemkamera, die Video in 6K verarbeiten kann.

“Wir sind sehr stolz darauf, mit einem Unternehmen des Kalibers Panasonic eine bahnbrechende neue Technologie zu entwickeln. Wir sind beide sehr engagiert in der Demokratisierung des Filmemachens für Filmemacher, und die Fähigkeit, ProRes RAW oder ProRes RAW HQ vom S1H auf Ninja V 5.9kp30 aufzunehmen, ist ein großer Fortschritt in diesem Bestreben”, erklärte Atomos Co- Gründer und CEO Jeromy Young. „Die führende Marke für externe Monitor-Rekorder ist definitiv Atomos”, heiß es seitens Panasonic. “Beide Unternehmen haben eine sehr gute Beziehung und bieten seit Jahren 4:2:2 10-bit-Aufzeichnung über HDMI für die Lumix GH-Serie an. Wir sind sehr stolz darauf, die RAW-Ausgabe über HDMI mit Atomos für die S1H zu entwickeln und in Apple ProRes RAW auf einem Ninja V aufzuzeichnen.”

Die Vollformat-DSLM Lumix S1H wird voraussichtlich Ende September 2019 auf den Markt kommen. Das Firmware-Update zur Aufzeichnung von Apple ProRes RAW auf dem Atomos Ninja V soll Anfang 2020 für den Download zur Verfügung stehen.

