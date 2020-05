Free Download: “Look der 1970er”

Kameramann Sebastian Edschmid dreht seit 2002 regelmäßig Filme mit der Regisseurin Hermine Huntgeburth. „Wir sind ein eng eingespieltes Team“, erklärt Edschmid der gerade an Schauplätzen in NRW, in Hamburg, Berlin und Nordafrika den Kinofilm „Lindenberg! Mach Dein Ding!“ abgedreht hat. Es ist die Geschichte vom Jungen aus der Provinz, der das Abenteuer sucht und in die Welt zieht und dem in den 70er Jahren in den Hamburger Musikclubs der Durchbruch zum gefeierten Rockstar gelang, die seine einzigartige Karriere begründete.

Die Rolle der jungen Rocklegende hat die Produktion mit Jan Bülow besetzt, einem jungen Shooting-Star, bekannt etwa aus der Kinokomödie „Der Nanny“ von Matthias Schweighöfer oder auch aus der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ von Christian Alvart. Mit von der Partie sind Detlev Buck, Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach, Ruby O. Fee oder auch Max von der Groeben. Die Letterbox Filmproduktion mit Seven Pictures, Amalia Film und DCM wird eine Zeitreise in die deutsche Nachkriegsgesellschaft von den 1950er Jahren mit Udos Kindheit bis zu den Siebzigern in Hamburg und der Musikgeschichte dieser Zeit.

