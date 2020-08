Film & TV Kamera 9.2020: Das neue Heft ist da!

Bilder machen ist einfach. Man braucht dafür nicht viel, eigentlich nur eine kleine Portion Nichts, und zwar in Form eines Lochs. Das bohrt man in der geeigneten Größe in einen Schutzdeckel des Kamerabodys und schon verwandelt sich ein, sagen wir, 8K-Sensormonster in eine digital angehauchte Camera obscura.

Unser Autor und DoP Matthias Bolliger hat das bei seinen Dreharbeiten zum Panasonic-S1H-Demoreel „Awakening“ ausprobiert. Dazugelernt hat er dabei auch: Denn selbst das mit dem feinsten Bohrer gebohrte Loch war immer noch zu groß. Also klebte er es mit Alufolie ab und durch- stach diese mit einer Nadel. Das Ergebnis war eine „softe, aber erkennbare Abbildung“, wie er sich erinnert. Übrigens ist Matthias Bolliger auch in diesem Heft wieder vertreten. Er testete für uns die RAW-Aufzeichnung bei der S1H im Zusammenspiel mit dem Atomos Ninja V.

Im Drehalltag wird man aber für die Bilderzeugung vielleicht doch lieber weiterhin auf Objektive vertrauen. In Zeiten der digitalen Aufnahme sind sie zu einem der bedeutendsten Gestaltungsmittel geworden, dem wir in diesem Heft einen Schwerpunkt widmen. Zentral ist hier unsere Marktübersicht der wichtigsten Vollformat-Primes ab Seite 38, die Hans Albrecht Lusznat für uns zusammengestellt hat.

Nahezu alle namhaften Hersteller bieten auch Vintage-Versionen ihrer modernen Primes an, die dem Bedarf der Branche nach Charakter im Bild entgegenkommen. Wir haben deshalb bei ZEISS nachgehört, wie und mit welcher Prämisse man dort die Supreme Prime Radiance entwickelt hat, und die Filmemacher von Suprsteady berichten ab Seite 28, wofür sie welche Objektive benutzen und welche Optik für sie der Alleskönner ist.

Außerdem beginnen wir mit unserer Porträtreihe der Gewinnerinnen und Gewinner beim 30. Deutschen Kamerapreis, beschäftigen uns mit hybridem Content und begleiten DoP Minsu Park bei den riskanten Dreharbeiten zu seiner beim DOK.fest 2020 preisgekrönten Dokumentation „Chaddr – Unter uns der Fluss“.