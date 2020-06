Film & TV Kamera 7-8.2020: Das neue Heft ist da – kostenloser Download!

neulich konnte man auf dem britischen Fernsehsender ITV eine Wiederholung der Fußball-Europameisterschaft von 1996 bewundern, Spiel für Spiel mit Originalkommentar, bis hin zum Finale mit Oliver Bierhoffs Golden Goal. Ein hübscher Einfall, denn das diesjährige Turnier fand ja coronabedingt nicht statt und es galt, einiges an Sendezeit zu füllen. Leider war die Bildqualität besonders im Vergleich zu aktuellen Produktionen schockierend. Die Bilder wirkten ungefähr so, als hätte man 24 Jahre alte VHS-Mitschnitte aus dem Archiv geklaubt und in die Sendestraße geschoben.

Weitere Erkenntnisse: Die Trikot-Mode war seinerzeit absolut fragwürdig, außerdem ist es in gewisser Weise sehr beruhigend, wenn man schon im Voraus weiß, dass Southgate den entscheidenden Elfmeter im Halbfinale gegen Köpcke verschießen wird. So viel Gewissheit über die nächste Zukunft gibt es im Film- und Medienbereich leider nicht. Aber immerhin zeigt sich allmählich Licht am Ende des Tunnels und die ersten Produktionen sind mit den entsprechen- den Sicherheitsmaßnahmen wieder angelaufen. Dazu haben gewiss auch die Berufsverbände mit ihrem gemeinsam entwickelten Maßnahmenkatalog beigetragen.

Wenn es jedoch einen Bereich unserer Branche gibt, der von der Corona-Krise profitiert hat, dann ist es das Streaming. Deshalb bringen wir in unserem Streaming-Schwerpunkt ab Seite 24 eine Marktübersicht zu Streaming-Mischern und -Encodern, vermitteln die Grundlagen und berichten von beispielhaften Praxis-Anwendungen.

Auch der Deutsche Kamerapreis, der in diesem Jahr zum 30. Mal ausgerichtet wurde, musste auf seine übliche glanzvolle Gala verzichten und zur Verleihung der Preise in den virtuellen Raum ausweichen. Wir stellen Ihnen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ab Seite 62 vor. Darüber hinaus blicken wir auf die Zusammenarbeit von DoP Hans Fromm und Regisseur Christian Petzold bei „Undine“, befassen uns mit dem Seeding von Kampagnen- Videos und erfahren von DoP Nik Summerer, wie er die atmosphärischen Bilder für die dritte und gleichzeitig letzte Staffel der Netflix-Serie „Dark“ realisierte.

Ihr