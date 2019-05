Film & TV Kamera 6/2019: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

die Kamerafrau Judith Kaufmann wird erste Stipendiatin des Michael-Ballhaus-Stipendiums. Das Förderprogramm im Andenken an Michael Ballhaus wird von 2020 an jährlich an herausragende, etablierte Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Bildgestaltung, Filmmontage und Szenenbild vergeben.

Das von der Villa Aurora & Thomas Mann House e.V. in Kooperation mit der Deutschen Filmakademie ausgelobte Stipendium für Bildgestaltung ist mit einem dreimonatigem Aufenthalt in der Villa Aurora in Los Angeles verbunden. Die Juryvorsitzende Sherry Hormann sagt: „Wir möchten Künstler auszeichnen, die nicht verweilen, sondern immer Neues entdecken wollen.“

Das ist zweifellos mit Judith Kaufmann gelungen. Sie wurde zuvor mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter der Deutsche Fernsehpreis, zweimal der Deutsche Kamerapreis und der Marburger Kamerapreis 2006 – als erste Kamerafrau! Seit 2016 ist sie Mitglied in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Zuletzt war sie gleich zweimal für den Deutschen Film- preis in der Kategorie Kamera/Bildgestaltung nominiert.

