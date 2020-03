Film & TV Kamera 4.2020: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

denken wir kurz über exponentielles Wachstum nach. Was uns als viraler Effekt bei der Verbreitung von Content in den sozialen Medien durchaus gelegen kommt, hat bei der Weitergabe von realen Krankheitserregern einschneidende und mit etwas Pech auch fatale Folgen.

Doch Infektionsverläufe wie der des Corona-Virus sind im wirklichen Leben selten reine Mathematik. Wir haben auch als Individuen Einfluss auf die Entwicklung: dadurch was wir tun, oder noch wichtiger, nicht tun. Immer öfter scheint die Vernunft zu siegen und die Liste von abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen wird auch in unserer Branche stündlich länger. Jenseits des Atlantiks dämmert es den Verantwortlichen ebenfalls allmählich, dass man handeln muss: Die NAB Show in Las Vegas ist nach einigem Zögern nun doch gestrichen. Man erforsche andere Möglichkeiten, heißt es. Die gibt es durchaus. Die Automobilindustrie hat erst kürzlich vorgemacht, wie man extrem kurzfristig reagieren und neue Produkte auch dann kommunizieren kann, wenn eine Messe plötzlich ausfällt.

Unsicherheiten in der Planung hasst unsere Branche, bei der es selbst im Normalbetrieb stets Unwägbarkeiten gibt, wie die Pest. Und Kameraleute können nur schlecht im Home Office arbeiten. Manche müssen in den kommenden Monaten mit Einbußen bei den Honoraren rechnen. Das ist umso kritischer, weil viele nicht genug verdienen, um entsprechende Rücklagen zu bilden. Das gilt auch für die Altersvorsorge, wie eine Umfrage im Auftrag der Pensionskasse Rundfunk nahelegt, über die wir auf Seite 51 berichten.

Einen konkreten politischen Bezug gibt es auch beim Dokumentarprojekt „Das neue Evangelium“. DoP Thomas Eirich-Schneider berichtet ab Seite 8 von seinen Erfahrungen beim Dreh mit gleich drei verschiedenen visuellen Ebenen. Außerdem testen wir die neuen Kinefinity MAVO Primes, widmen uns den speziellen Erfordernissen bei der Produktion für das Internet und sprechen mit DoP Phedon Papamichael über seine Kameraarbeit bei „Le Mans 66“.

