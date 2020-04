Film & TV Kamera 5.2020: Das neue Heft ist da – kostenloser Download!

nicht nur unsere Branche steht angesichts der Covid-19-Pandemie vor Einschränkungen im Beruf und im täglichen Leben, die wir uns vor wenigen Wochen kaum vorstellen konnten. Etliche hart erstrittene bürgerliche Freiheitsrechte sind im Zuge der Krankheitsbekämpfung außer Kraft gesetzt. Auch die Berufsausübung der meisten Film- und Medienschaffenden steht derzeit überwiegend still, mit teils harschen wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen. Aber beides wird nicht von Dauer sein: „This too shall pass.“

Wie findet man als Fachmagazin angesichts einer praktisch wie ethisch schwer einzuordnenden Lage den richtigen Ton? Verharmlosung oder Hysterie helfen genauso wenig weiter wie Schwarzmalerie oder heiteres Schulterzucken. Unser Spezial ab Seite 54 befasst sich ausführlich mit der Lage unserer Branche und spiegelt dabei den aktuellen Stand zur Drucklegung dieses Heftes wider. Timo Landsiedel sprach mit dem BVK-Geschäftsführer Dr. Michael Neubauer und dem Vorsitzenden des BVFK Frank Trautmann darüber, was Kameraleute derzeit konkret tun können. Wir zeigen eine Initiative und ein Dokumentarprojekt, die beide aus der Situation der häuslichen Isolation geboren wurden und beschäftigen uns mit der Lage der Produzenten, Kinos und Festivals. Diese Informationen möchten wir in der aktuellen Situation allen Interessierten zugänglich machen. Daher haben wir nicht zuletzt als ein Zeichen der Solidarität beschlossen, diese Ausgabe und die nächsten beiden Hefte von Film & TV Kamera über unsere Webseite als kostenlosen PDF-Download zur Verfügung zu stellen.

Jetzt, da alles stillsteht, lesen sich viele unserer Produktionsberichte wie eine Erinnerung an ferne Zeiten. DoP Smina Bluth erzählt im Interview ab Seite 16 von ihren Erfahrungen beim Dreh mit der ARRI ALEXA Mini LF. DoP Stefan Ciupek hat uns verraten, wie und warum er beim Action-Thriller „Guns Akimbo“ mit Daniel Radcliffe die Kamera entfesselte. Außerdem werfen wir einen ersten Blick auf die neue Canon EOS C300 Mk III, erfahren von Ulrich Mors, wie er sein eigenes Greenscreen-Studio baute und sprechen mit DoP Jarin Blaschke über sein Wirken bei „The Lighthouse“.

Ihr